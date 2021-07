Anabel Pantoja pierde la paciencia: "Estoy hasta el mismísimo, si se piensan que filtro, cuento y digo no es así"

Irene Rosales está "agotada" de dar explicaciones sobre los enfados de Kiko Rivera y Anabel Pantoja

Cree que es perjudicial que Anabel cuente cosas como que su primo le ha pedido que salga de su vida

Anabel Pantoja está harta de que se le acuse de filtrar información referente a su familia

Anabel Pantoja está "harta" de que se siembre la duda sobre ella sobre si filtra o no cosas de su familia. Tras las declaraciones de Irene Rosales, la colaboradora de 'Sálvame' explica que lo único que hizo fue confirmar el distanciamiento con su primo, Kiko Rivera, y que partió del Dj.

Durante su intervención en 'Viva la vida', Irene Rosales abordaba el distanciamiento entre Kiko Rivera y Anabel Pantoja. Ella le dio un consejo y es que si fuera ella, no haría público lo que pasa con su primo. La colaboradora le dio la razón y por eso Irene no entendió que, poco después, hiciera público el mensaje con el que su primo le comunicaba que no quería que formara parte de su vida.

"Estoy agotada porque tengo que dar explicaciones de unos enfados que no tienen nada que ver conmigo", se quejaba Irene, que negaba además las informaciones de José Antonio Avilés sobre una supuesta queja de Anabel hablando de "chantaje".

"¿Voy a estar engañando dando vueltas como un hámster?"

En el plató de 'Sálvame', la colaboradora no solo tomaba la palabra sino que evidentemente molesta ocupaba el centro del plató para aclarar algo: ella no hizo público el mensaje, pero ante las preguntas sobre su primo, no tuvo más remedio que contar que Kiko no quería saber nada de ella.

"No dije lo que me había escrito", recordaba la colaboradora, harta: "Estoy hasta el mismísimo, si se piensan que filtro, cuento y digo no es así, ese mensaje lo tengo guardado y podría sacarlo porque está en mi poder, a mí se me dejó claro que ahora no quiere saber nada, me preguntan y para negarlo tres meses, soy clara y digo que no quiere tener relación conmigo".