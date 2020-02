Anabel Pantoja se emociona tras enterarse del fallecimiento de la madre de Irene Rosales: "Me rompe"

Sin embargo, a su salida también se ha enterado del fallecimiento de la madre de Irene Rosales, que ha sido su defensora en plató durante el reality. Irene no quiso decirle nada durante la gala, esquivaba el tema para no preocuparla durante la final, y Anabel se emocionaba: “Me rompe el tema”.

“Además de ser la madre de mis sobrinas me ha demostrado ser una persona tan de diez conmigo… me decía no me preguntes nada, disfruta del momento de la gala y sabiendo lo que tenía ella, para mí Irene que esté en mi vida siempre”, ha explicado la colaboradora de 'Sálvame'.