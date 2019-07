Anabel Pantoja hace un simulacro de entrevista como Isabel Pantoja y responde a las agudas preguntas de nuestros colaboradores

Temas como su relación con Omar, la no visita de su hijo Kiko a la isla, la relación de sus hijos, su estado de salud o la cárcel han sido algunas de las preguntas que los compañeros le han lanzado a la 'sobrinísima'. Jesús Manuel Ruiz se ha mojado y le ha soltado: "¿Cómo has pasado de estar tan mala, tan mala a tan bien, tan bien en cuatro días?" Además, Gustavo González ha dejado caer una bomba preguntándole si prefiere la experiencia de 'Supervivientes' o la cárcel a lo que Lydia Lozano ha replicado enseguida: "Eso no se lo preguntas a la Pantoja ni de coña".