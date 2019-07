Roban en casa de Anabel Pantoja: se han llevado un ordenador, dos tablets, sus joyas y seis champús

Anabel Pantoja celebró sus 33 años con sus compañeros de ‘Sálvame’ pero la celebración no pudo acabar peor. Cuando llegó a casa, la colaboradora se la encontró desvalijada: había sufrido un robo. Al parecer, debió producirse a partir del pasado domingo por la noche y los ladrones habrían entrado a través del balcón dado que es un primer piso y la ventana podría estar abierta.

Cree que la observaban y que han entrado a robar cuando sabían que no estaba en Madrid y, muy indignada, se ha dirigido a los ladrones para lanzarles un mensaje: “Caco sinvergüenza con caspa y el pelo grasiento (para llevarte seis champús) si me llegas a coger allí cuando entras en mi casa te digo yo que no salgo corriendo, sales corriendo tú”.