Anabel Pantoja le deja las cosas claras a Julián Muñoz: “Tengo muchos familiares que no están bien de salud, no te permito ni que los nombres”

“A Isabel Pantoja le gusta mucho el dinero”, dice en una exclusiva Julián Muñoz para la revista ‘Lecturas’ y Anabel Pantoja, sobrina de la cantante, no ha respondido a este titular pero sí ha hecho una petición a quien fuera pareja de su tía: “La salud es muy importante, hay que decirlo en serio, yo tengo muchos familiares que no están bien de salud y no te voy a permitir que los recuerdes”.