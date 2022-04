Anabel Pantoja la lía al entrar a trabajar: monta un pollo por tener que esperar al llegar a Mediaset

Según la versión del presentador de ‘Sálvame’, Jorge Javier, la colaborada Anabel Pantoja, se ha escaqueado del trabajo para salir al bar ‘La Muralla’. Únicamente por tener que esperar a que alguien fuese a por ella y quedarse fuera de las instalaciones de Mediaset, por no tener su tarjeta de identificación.

Pero, Anabel quiere explicar lo que ha sucedido, tras realizarse una prueba de antígenos o según la colaboradora “hacerse el palito”, sus compañeros se han marchado y no podía entrar en Mediaset sin identificación. Después de esperar “veinte minutos” a que una compañera fuese a recogerla sin éxito, ha intentado hablar con seguridad para llegar a tiempo a su trabajo, pero “de muy mala forma me ha dicho que no entraba”.