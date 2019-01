telecinco.es

"No les puedo culpar de que no me impliquen, yo tampoco lo hago, me da pereza”, titulares como este de Isa Pantoja sobre su familia en general y los problemas que ha tenido su hermano en particular han herido a Anabel Pantoja. Asegura que respeta la vida de su prima, pero lucha porque Chabelita esté bien con su madre y es "díficil". Anabel deja claro que nadie aparta a Isa y se queja: "Lucho porque mi prima y mi tía estén bien, pero es difícil".

Isa Pantoja sorprende con su entrevista en ‘Lecturas’. Su hermano confesó en ‘GH DÚO’ que ha pasado por un problema de adicciones y ella se declara emocionada pero apunta que no sabía nada y que lo que le contaron fue la versión oficial: que su hermano tenía depresión. “Lo de mi hermano es una cosa muy fuerte, pero tampoco presto demasiada atención a las cosas que pasan en mi familia”, dice Isa y añade: "No les puedo culpar de que no me impliquen, yo tampoco lo hago, me da pereza”.

Además, cuenta que su hermano quería ingresar en un centro pero su madre no le dejó, aunque también apunta que la cantante está orgullosa: “Estará feliz, sabe que con su confesión, Kiko ha lavado su imagen”.

A Anabel Pantoja no le ha gustado esta entrevista y parece especialmente herida con algunos titulares: como cuando dice que no se siente apoyada ya que ella siempre le ha arropado. Anabel respeta todas las decisiones de su prima, no quiere tener problemas con ella, pero cree que esto tendrá consecuencias: “El problema es que creo que ha podido hacerle daño a mi tía”.

"Lucho porque mi prima y mi tía estén bien, pero es difícil"

Además, ha negado que a ella se le implicara más que a Isa cuando Kiko tuvo problemas: “Yo no aparto a Isa, soy la primera que lucha porque esté bien con mi tía ¿Vale?”, ha dicho visiblemente afectada y es que no lo consigue: “Es muy difícil porque mi prima tiene una vida que respeto, siempre intento aconsejarle y no la apartamos, yo cuando hay un problema llamo” y es que Anabel no entiende algunas palabras como ese “me da pereza”.

La colaboradora de ‘Sálvame’ está harta: “Esto es una m…”, se ha quejado y es que cree que es cíclico, cuando la cosa está “medio bien”, alguien mete la pata, el otro la mete aún más y hay más perjudicados alrededor que no son adultos.

La tarde continuaba y Anabel terminaba por derrumbarse: “Me da mucha pena, yo entiendo que ella haga su vida y todo eso pero… no se puede escupir para arriba”.