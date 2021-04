Anabel Pantoj, que ha vuelto como colaboradora a 'Sálvame' , no se ha creído ni una palabra de lo que le ha dicho Belén Esteban durante la hora en la que tenía que presentar: que Omar, su novio, estaba “empezando a tontear” con la guapa Melyssa Pinto . Cuando la tertuliana ha visto las imágenes del supuesto tonteo se ha mantenido muy entera y ha estado totalmente segura de que su ‘negro’ sólo estaba ayudando a Melyssa a pescar, como buen monitor de deportes de agua que es.

"Le echo de menos, pero quiero que llegue a la final"

Sin embargo, se ha puesto a llorar como una niña cuando Frigenti le ha enseñado las imágenes de Omar durmiendo en la isla en los resúmenes de Mitele PLUS . “Le echo mucho de menos”, le ha dicho a Jorge, que se ha acercado preocupado a la mesa y ella le ha recordado que lleva “15 días” sin ver su chico ; al menos, fuera de la pantalla.

“Le echo mucho de menos, pero quiero que llegue a la final. Llevo 15 días sin verle y, cuando le he visto durmiendo me ha dado mucha pena porque yo me estoy poniendo tres almohadas para dormir abrazada”, ha confesado Anabel, que se derrite por los huesos de Omar. Aunque Jorge ha intentado ponerla en situación, por si Omar finalmente se fija en otra mujer en la isla, ella está muy segura de su fidelidad.