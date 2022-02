Anabel Pantoja, contra Magdalena: "A mi padre se le va a respetar a partir de hoy, se acabaron los circos"

Magdalena , tía de Bernardo Pantoja, ha visitado 'Sálvame' tras haber sido acusada de haber filtrado fotos del padre de Anabel enfermo en el hospital . Ella asegura que no es cierto. La situación ha provocado que Conchita regresara a plató para someterse a su polígrafo.

La colaboradora ha querido lanzar un mensaje claro ante la presencia de Magdalena en plató: "Cada persona se quiere llevar su dinerito de la forma que quiera, pero a mi padre se le va a respetar a partir de hoy. No voy a consentir más circos ".

Carlota Corredera, teléfono en mano, ha aprovechado la conexión con Anabel para preguntarle sobre las supuestas fotos: "Efectivamente, hay una foto. Yo no voy a acusar a nadie sin tener la prueba , pero ahora mismo me importa tres mierdas la foto. Lo único que quiero es que haya respeto".

Además, Anabel ha querido dejar claro que ella no decide por su padre, pero que hará lo que haga falta si necesita ayuda: "No soy la dueña de mi padre. Él tendrá relación con quién le dé la gana, porque él no se mete en mi vida, pero en el momento en que vea peligro, te aseguro que haré todo lo posible por protegerlo".