Irene Rosales se ha enterado por la prensa de la ruptura de Anabel Pantoja: "Ojalá sea mentira"

Antes de confirmarse la noticia de la ruptura de Anabel Pantoja y Omar Sánchez, José Antonio León preguntaba a Irene Rosales qué pensaba de la situación y la mujer de Kiko Rivera se declaraba sorprendida porque no sabía nada…

“Ojalá sea mentira”, decía Irene Rosales ante las preguntas de los diversos medios de comunicación que buscaban su reacción: “La verdad que no sé nada, me he enterado por la prensa, pero hablaré”.