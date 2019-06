Aneth, contra las cuerdas: le acusan de traicionar a Isabel Pantoja enseñando un audio privado para demostrar su amistad

Mucho se ha hablado de Aneth y ella ha llegado a 'Sálvame' dispuesta a zanjar todas las especulaciones y, sobre todo, a desmentir las acusaciones. "Esto se ha salido de control", se ha quejado Aneth diciendo ser víctima de ataques que rayan en el delito: "Han dicho barbaridades, se ha cruzado el límite y me han llamado chantajista ¿No se dan cuenta?"

Aneth niega las acusaciones

“¿Yo te lo enseñé? ¿Agarré mi teléfono y te lo puse?”, preguntaba Aneth, negándolo, y explicando que quizás no estaba más que escuchando privadamente un audio de su amiga Isabel: “Trampitas a mí no. Tú no estabas hablando y yo cotilleando, querías demostrar que seguías vinculada a Isabel, pusiste un audio en alto y había testigos”, ha reiterado López.