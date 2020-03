Antonio David defiende al novio de su hija de las críticas: "Es falso que haya hablado con él para decirle que no entre en un plató"

Ante estas palabras, Antonio David Flores ha sido en la defensa de su yerno y ha desmentido que no le dejen ir a plató: “Lo quiero mucho y es un muy buen chaval. Es falso que haya hablado con él para decirle que no entre en un plató. Son una pareja que se lleva fenomenal y llevan ya 3 años juntos”.

Además, el colaborador afirma que es muy discreto y que nunca se sentará en un plató porque no tiene interés de ser conocido: “Si tuviese la oportunidad de ir a visitar a Rocío, no iría él porque no quiere, no le gusta este mundo. Entonces, iría yo y encantado de ver a mi hija”.