Antonio David desmiente las declaraciones de su exnovia Inma: "No entiendo por qué intenta hacer daño gratuitamente"

El colaborador, atónito con las declaraciones de su ex, ha explicado cómo ocurrió todo. Antonio ha contado que solamente mantuvieron una relación de año y medio y ha desmentido que estuviera con las dos a la vez. "No entiendo por qué intenta hacer daño gratuitamente porque mi relación con ella fue buena", ha dicho el exguardia civil. En cuanto al anillo, Antonio David ha contado que era un regalo de su padre, que no tenía nada que ver con ella. También ha aclarado que ni ha ido a buscarla ni ha ido detrás de ella.