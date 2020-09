Antonio David Flores confiesa que se plantea dejar 'Sálvame' ante las acusaciones: "Tengo miedo a que esto acabe con mi matrimonio"

El colaborador nos ha contado que su mujer no está cabreada con él pero sí se ha “incomodado” porque no le gusta la sobreexposición que esto le está costando. Y, por ello, por primera vez ha reconocido algo: “Esto le está pasando factura a mi matrimonio”.

Pero ¿De qué manera? Antonio nos ha contado que su relación no es la misma que hace diez días, ahora está “distante” pero le parece “de sentido común”. Duermen juntos, pero ya no hablan tanto como antes y deja claro que lo que les molesta es que se hable de su relación como de un “matrimonio de conveniencia”.

Olga sigue dando la cara ante los medios aunque sin dar ninguna respuesta a nada y a su marido le duele verla porque no está preparada para ello: “Me ha pedido en varias ocasiones que me levante y me vaya”.