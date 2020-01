El 'brote' de Antonio David Flores: "Estoy harto de los pelotas de Teresa Campos"

Este comentario ha hecho estallar a Antonio David que, levantándose, gritaba: “¡Estoy harto de los pelotas de María Teresa Campos!” Para Kike, Antonio no puede opinar porque no ha visto a Teresa y a Edmundo juntos, pero Antonio David ha contraatacado: “Este señor está acusando de no sé qué tonterías y todavía no le he echado en cara la relación que tuvo con Terelu”; “no tiene sentido lo que estás diciendo, lo de trofeo es un ataque gratuito”, se ha defendido Kike.