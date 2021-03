Laura Fa: “Antonio David Flores me dijo que Rocío Carrasco no estaba en condiciones porque tomaba algún tipo de sustancias”

Al parecer, ella le preguntó por qué Rocío no tenía trato con sus hijos y él respondió: “Me dijo que no estaba en condiciones casi de ocuparse ni de ella misma porque tomaba algún tipo de sustancias que la dejaban plantada en la cama”.

El desmentido de Antonio David Flores

En ese momento, los teléfonos de los colaboradores empezaban a sonar: Antonio David Flores quería negarlo y su desmentido llegaba a través de Rafa Mora: “Dice que lo que has dicho es totalmente falso y espera que igual que hoy te has lanzado a la piscina que el día que tengas una citación lo puedas corroborar”.

Sin embargo, la aludida no estaba dispuesta a recibir advertencias: “Que vaya donde quiera pero que no me avise, no necesito ningún tipo de intimidación, que no avise, que lo haga”.