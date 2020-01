Antonio David cuenta cómo ha sido el reencuentro con Terelu Campos: "No me ha saludado"

Antonio David se ha reencontrado con Terelu Campos en la sala de peluquería y maquillaje de Telecinco y ha contado cómo ha sido el momento: "He entrado con toda la educación del mundo y ella no me ha saludado. Me han dado recuerdos para mi hija, pero Terelu no me ha dicho nada", ha contado el colaborador. Llevaban sin verse aproximadamente cinco años, pero al colaborador no le sorprende la actitud de Terelu: "Entiendo que debe estar preocupada por la crítica que va a recibir a raíz de la publicación de su madre", refiriéndose a la exclusiva que ha dado María Teresa Campos para la revista ‘¡HOLA!’.