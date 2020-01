María Teresa Campos habla en exclusiva para '¡HOLA!' sobre los motivos de su ruptura con Edmundo Arrocet: "Cierro la puerta a la reconciliación"

María Teresa Campos ha dado una exclusiva para la revista '¡HOLA!' en la que se sincera y cuenta los motivos de su ruptura. Pero a tan solo 24 horas de salir a la luz dicho reportaje, la expareja está en el peor momento. Según cuenta la presentadora, Edmundo decidió romper la relación con un mensaje: “Me dijo adiós, que no le buscara ni le llamara porque sería peor. No me parece bien cómo lo ha hecho”.