Kiko Hernández sobre Antonio Tejado: "Me da mucha pena que deje 'Sálvame'"

Alguno de sus compañeros como Kiko Hernández sienten la pérdida de Antonio del programa: "Es una persona que aporta, y las personas que aportan me da cosa que abandonen 'Sálvame'". Por otro lado, los colaboradores no han hablado con Antonio desde que ayer anunciase que dejaba el programa. Aunque no se sabe si es definitivo o no, según Carlota Corredera lo tiene bastante complicado para volver: "Si ayer fue sincero, no tiene ninguna intención de volver".