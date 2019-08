El mensaje de Kiko Hernández a Terelu: "Eres muy mala profesional"

ha pedido unos minutos porque no vino el día de su cumpleaños al programa y no pudo dar su opinión sobre las declaraciones de Terelu del sábado y del doming o. La excolaboradora ha hablado de las críticas que recibe de sus compañeros eny ahora duda de que sigan siendo sus amigos. Kiko Hernández ha querido mandarle un mensaje a su excompañera:¡Qué tramposilla nos has salido! Con esa dignidad con la que te vistes: yo no he visto nada, yo no quiero ver nada, yo lo que me pongáis aquí, yo vengo virgen a la entrevista…”, con estas palabras el colaborador quería dejar claro que no entiende por qué Terelu sí habla de su vida en otros programas y en ‘Sálvame’ no.