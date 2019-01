Un chico asegura haber tenido un encuentro íntimo con Tejado días antes de su boda

Mucho se ha hablado de la vida sentimental de Antonio Tejado desde que entrara en 'GH DÚO' con Candela, su pareja. No es la primera vez que se habla de deslealtades del colaborador de 'Sálvame' a sus parejas y, ahora, el programa nos muestra el testimonio de un chico que afirma haber tenido un encuentro íntimo con él días antes de su boda con Alba.

“Arrancamos y ahí empezó el tema, tengo que reconocer que me dio morbo la situación”, nos ha explicado: “Empezó a meterme mano, yo le decía que bajara la voz”. Pero parece que no le hizo caso y que todo continuó en el hotel: “Menuda subida en el ascensor me dio”, cuenta y concluye diciendo que luego pasaron a la habitación.