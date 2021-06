“Al final, es un amor presente, el pasado de uno y de otro ya fue, son muy jóvenes y tienen que disfrutar de lo que hay. Hay que estar alerta, si es de esos hombres más posesivos y celosos, pues es ella la que tiene que decir esto no me interesa, esto no me gusta…. También hay que saber cómo es ella. Yo lo poco que le conozco solo puedo decir que a mi hija le sienta fenomenal su carácter: es cariñoso, es amable, es educado, es simpático… en nuestra casa, a día de hoy, es bienvenido, no puedo decir otra cosa”, aseguraba del tan cuestionado novio de Zayra.