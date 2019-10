Arantxa De Benito, sobre las críticas de Kiko Matamoros: "Lo respeto mucho, no como él a mí"

Kiko Matamoros aclara que él no entendió por qué Arantxa "sacó a la luz" una serie de informaciones sobre su relación con el futbolista Guti. Además, mantiene una buena amistad con ambas partes hasta que el colaborador se separó de Makoke: “Su actitud no fue conciliadora”. También afirma que no va a seguir hablando del tema: “Siento pena, no solo por la amistad que nos une, también por los amigos que tenemos en común y por sus hijos". Guti, por su parte, no se ha manifestado ni ha mostrado su agradecimiento al colaborador por darle su apoyo en estos momentos.