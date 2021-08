Mientras los colaboradores de ‘Sálvame’ opinaban sobre la separación de Bertín Osborne y Fabiola, Kiko Hernández interrumpía el programa para abroncar a las Mellis: “Desde las 4 de las tardes llevan los espectadores escuchando de fondo ‘es que no me dejan hablar, es que no nos dan paso…’ Si tenéis algún problema, vais al director y se lo decís”.