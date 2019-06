Belén Esteban se despide de su soltería en ‘Sálvame’: la colaboradora lanza su ramo de novia y cae en manos de Antonio Tejado

Que si no eres mi amiga, que si me da igual que me hayas invitado a tu boda… Poco le ha servido a Antonio Tejado lanzarle ‘zascas’ a su compañera Belén Esteban. Para despedirse de su soltería en ‘Sálvame’, la colaboradora ha realizado uno de los ritos más importantes para una novia: el lanzamiento del ramo ¿Y a qué no adivináis en manos de quien ha terminado? Nada más y nada menos que en las de Antonio Tejado…