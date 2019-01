Lo último que sabemos de la boda de Belén Esteban: Más de 10 testigos, 290 invitados y unas invitaciones “preciosas”

“Me tenéis hasta las…”, dijo Belén Esteban y es que lo tiene clarísimo, no habrá móviles en su boda. Sin embargo, esto no le gusta a nadie, todo el mundo quiere estar localizable por si pasa algo y por si quiere hacerse un selfie pero ella les tranquiliza: estarán conectados y tendrán cuantas fotos quieran. Sin embargo, esto no les ha servido absolutamente de nada a los colaboradores, que sin su móvil no van a ningún sitio.