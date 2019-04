Belén Esteban ultima junto a su madre los preparativos de su boda: del menú al vestido

Carmen, la madre de Belén Esteban, está de visita en 'Sálvame'. Ella vive en Benidorm pero ha venido a Madrid para ultimar los preparativos de la boda de Belén: probar el menú y ver su traje, pero no a Belén vestida de novia: "Se lo he enseñado en foto, no quiero que nadie lo vea puesto para que sea una sorpresa".