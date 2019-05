Del vestido a las mesas: juega a ser el wedding planner de la boda de Belén Esteban

Todos los novios se vuelven locos intentando que sus invitados se sienten al lado de alguien que les caiga bien o, al menos, que se hablen. No paran de decir el primero tal no se habla con la tía cual, el cuñado de no sé quién se peleó con la mejor amiga de no sé cuantos, estos dos se separaron hace un mes… Pero ¿Y si Belén lo hiciera justo al revés y