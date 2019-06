La broma pesada de 'Sálvame': Belén Esteban acaba entre lágrimas a 48 horas de la boda

Ella le explicaba que es un evento para familia y amigos, nuestro Alberto insistía… hasta el punto de llegar casi al chantaje: "No sé cómo se va a tomar el alcalde una negativa, a nadie le interesa una inspección de la finca a dos días de la boda”; “todo está bien y que me diga eso es feo”, le respondía Belén que cortaba la comunicación de raíz aunque Alberto le advertía: volvería a llamar para confirmar su decisión.

Se apiada de él cuando le dice que le van a echar

En su segunda llamada, Alberto pasa al chantaje emocional. Belén se mantiene firme en su decisión de no invitar al alcalde y cuando nuestro hombre le dice que el edil podría ir a en coche oficial, ella le responde: "Ni en helicóptero, no va a venir".

Ya no sabía cómo decirle que no y Alberto tiraba de emociones: en esto le iba el puesto, el alcalde podría despedirle si no conseguía asistir al enlace: "No me diga eso porque entonces ya... Si tiene algún problema que me llame a mí".