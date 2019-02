La decisión de Belén Esteban: “Alguien me ha dado un tirón de orejas”

“Quiero ser firme, mi historia la he contado muchas veces y ya no tengo nada que contar", ha dicho Belén Esteban. La colaboradora lleva días viendo cómo su relación con Jesulín y los motivos de su ruptura se han puesto de actualidad, estalló tras escuchar una grabación inédita de lo que dijo el torero poco después de su ruptura y parece que estas palabras han molestado a alguien, por lo que ha decidido guardar silencio.

La grabación se interrumpía pero Diego le dijo a Belén fuera de cámaras cómo continuaba y la colaboradora estalló: “¿Cómo puedes tener tanto morro? Si hubiera hecho eso, haberme denunciado. No tienes vergüenza. No vas a ser un hombre en tu vida y si fuera verdad, tenlos y habla”.

Pero parece que estas palabras han pasado factura a Belén. Dos días después, la polémica continuaba y la colaboradora ha intervenido telefónicamente para anunciar que ha tomado una decisión: “Quiero ser firme, mi historia la he contado muchas veces y ya no tengo nada que contar. Mi vida ha cambiado, soy una persona feliz y el pasado, pasado está. Me han dado un tirón de orejas por lo del otro día y ante esa persona no hay nadie”.