Belén Esteban nos cocina en directo unos huevos rellenos desde casa: "Me ayuda mi hija, la tengo loquita"

"Mi hija me ayuda, a la pobre la tengo loquita", decía Belén y ella subía y bajaba el móvil en señal de afirmación cuando Jorge Javier Vázquez le preguntaba si podía oírle. Sin embargo, solo le ayuda con la conexión porque no le gustan los huevos, es más, Belén nos ha contado que no le gusta todo y que, por eso, le manda la comida.