Del cabreo de Jesulín con la prensa a la ironía y la respuesta de Belén Esteban

Jesulín de Ubrique ha comparecido ante los medios. Relajado, ha respondido a las preguntas sobre toreo y con alguna sonrisa ante las polémicas pero, finalmente, cuando le interrogaban por el efecto de la presión mediática y los rumores que en el pasado le relacionaron con María Patiño y con Crstina Tárrega, el diestro se mosqueaba con el reportero de 'Socialité'. Desde el plató de 'Sálvame', Belén Esteban ha respondido con ironía, harta de la polémica.

Se suponía que iba a hablar de su ruptura con María José campanario pero Jesulín solo ha hablado de los toros. Eso sí, cuando le han preguntado por la presión mediática, decía: “Nunca me ha preocupado, estoy muy centrado en mi profesión, no me preocupa absolutamente nada, no me desestabiliza absolutamente nada”.

Pero ante las preguntas sobre los rumores que le relacionaron hace años con Cristina Tárrega o con María Patiño, el diestro se ha enfadado y se ha enfrentado al reportero de 'Socialité': "¿A tu medio le interesa el motivo por el que hoy se ha convocado esta rueda de prensa que ni si quiera la he convocado yo? No tengo ni idea de qué c*** hablan de mi vida privada".

En ‘Sálvame’, Belén Esteban se mostraba cansada porque lleva diez días respondiendo a una polémica generada por una grabación que hicieron a Jesulín hace 19 años y en la que decía que se fue ella de Ambiciones y que nadie la echó. Optaba primero por la ironía diciendo que ve a su ex algo “estropeado” y, bromas aparte, repetía: “Hace muchíiiiiiiiiiisimo que no siento nada, paso, me es indiferente”.

“Yo contesto y hago mal porque me encienden la mecha y exploto, pero es que mi historia es mía, no tengo nada que decir”, ha continuado Belén pero sí dejaba caer que solo ha visto medios del corazón en la rueda de prensa, no taurinos: "A veces hablo demasiado pero él tiene a su familia, yo tengo a la mía, estoy en un momento fenomenal y no me interesa la vida de este señor".

Además, ha dejado claro que se siente “orgullosa” de lo que tiene y, cuando le preguntaban por el anillo de matrimonio que Jesulín no paraba de mostrar ante las cámaras, decía: “Unos llevan anillos de boda y otros anillos de compromiso”.