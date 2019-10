A Belén Esteban le pasa algo con Jorge Javier Vázquez pero solo quiere hablarlo en privado: “He llorado”

Algo le pasa a Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez lo ha percibido nada más poner un pie en el plató de ‘Sálvame’. Le ha costado un poco que ella lo reconociera, pero así ha sido aunque no ha querido entrar en detalles: “Voy a explicarlo, tú me quieres a tu manera, que es complicada, pero yo la respeto. Nuestro problema es que pasan cosas hace mogollón de tiempo y no las hablamos”.