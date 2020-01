Belén Esteban, a Toño Sanchís y su mujer: "Sois unos okupas que queréis dar pena"

Tras ganar el juicio contra Toño Sanchís, Belén Esteban ha ido recuperando poco a poco todo el dinero que su exrepresentante le debe. Pero Toño no tiene intención de irse de su casa, que pasará a ser de la colaboradora el próximo 5 de marzo: "Cuando tenga la casa hablaré y la gente se va a quedar con la boca abierta. Estoy consiguiendo una pequeña parte de lo que me falta y no me dan ninguna pena".