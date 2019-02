Belén Esteban desmonta la 'trampa' legal de Toño Sanchís y responde a Olvido Hormigos: “No metas a los niños porque es jugar sucio”

La casa de Toño Sanchís llevay, según ha podido saber este programa, todavía. Pero no todo podrían ser buenas noticias para Belén Esteban.... Según contó Gustavo González, Toño podría estar buscando un inquilino para alquilarle una de las habitaciones de su casa ” y que complicaría que alguien quisiera pujar por la vivienda. Algo que Belén asegura que no puede pasar: “En la sentencia judicial viene muy claro,”.

La colaboradora ha repetido que lo único que quiere es que se le devuelva el dinero que le falta y ha explicado que denunciar al que fuera su íntimo amigo fue la única opción que le quedó: “Se intentó hablar con él y con su mujer, tuvimos varias reuniones, no me quedó otra que denunciar y el juzgado me ha dado la razón”.