Belén Esteban, "muy dolorida y devastada", pasará por quirófano esta misma semana tras romperse la tibia y peroné

Belén Esteban está "devastada y muy dolorida": tendrá que pasar por el quirófano de manera inminente, probablemente esta misma semana, tras romperse la tibia y el peroné, según ha comunicado Jorge Javier Vázquez: "No ha podido dormir en su cama, está recibiendo un montón de llamadas y no coge a nadie porque no tiene ánimo".