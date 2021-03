El enfrentamiento de Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban sirvió a Rosa Benito para retomar el conflicto que tuvo con la colaboradora de ‘Sálvame’. Fueron íntimas amigas, pero Rosa parecía decepcionada porque su amistad se rompió y para ello no hizo falta ni una broca como ha pasado en otras ocasiones en ‘Sálvame’. Es más, la colaboradora de ‘Ya es mediodía Fresh’ acusaba a Belén de valerse de las cámaras para atacarla.

El contraataque de Belén Esteban contra Rosa Benito

Tras días ausente, Belén regresó a ‘Sálvame’ y abordó todos sus frentes, también el encabezado por Rosa Benito. “Peor es lo que me hiciste”, reprochaba Belén, que lanzaba una acusación contra su excompañera: “Constaste mi problema a todos los compañeros a mis espaldas”.

Tan ofendida estaba que lanzó un ultimátum a su madre: “Si quieres esa vida, yo no. Si tú quieres eso, tu hija desaparece”. Es más, Chayo acusó a Belén de hablar de “conversaciones privadas” de su madre: “Ella se desahogaba con quien creía que era una amiga, que luego la vendía en televisión, la traicionaba”.

Y Belén Esteban se dio por aludida. En un principio, Rosa negó que su hija la hubiera atacado, pero Belén le envió capturas de lo dicho en la revista y no le contestó. De hecho, la colaboradora sería saber el origen del enfado de Chayo: una información sobre el accidente que sufrió Ortega Cano.

Pasados los meses, Belén Esteban desveló que ya no se hablaba con su amiga y que le motivo era Chayo Mohedano: “Chayo dijo que yo me reía del mal de su madre y yo he querido mucho a Rosa, mucho. Y ella a mí”.