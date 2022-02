Bernardo Pantoja reconoce que Anabel tiene un hermano secreto y tres sobrinos a los que no conoce

Bernardo Pantoja ha concedido una entrevista a Pablo 'El Calvo'

El padre de Anabel Pantoja: "Luis es mi hijo, aunque Anabel lo es más porque he tenido más trato"

Bernardo Pantoja asegura que tiene amistad con la madre de Luis 'Pinocho'

Después de varios días de rumores y secretismos, la verdad ha salido a la luz. Bernardo Pantoja ha concedido una entrevista a Pablo ‘El Calvo’ y ha roto su silencio, confesando por primera vez que es el padre de Luis ‘Pinocho’ y que Anabel no es conocedora de ello.

La entrevista a Bernardo Pantoja sobre su hijo

En una conversación con Pablo ‘El Calvo’, Bernardo Pantoja se ha sincerado como nunca y, muy tajante, ha asegurado que Luis ‘Pinocho’, es hijo suyo y que tiene muy buena relación con él desde hace “treinta y tantos años”.

El padre de Anabel Pantoja ha asegurado que ella no es conocedora de que tiene un hermano, que nunca se lo ha dicho y que, “de momento”, no se lo piensa decir: “Lo considero mi hijo, aunque es más hija Anabel porque he tenido más trato”, declaraba Bernardo.

En la charla con el periodista, Bernardo Pantoja ha asegurado que sigue teniendo buena relación con la madre de Luis y que tienen “una amistad”. Además, ha contado cómo se enteró de que ella estaba embarazada: “Pasaban los meses y yo veía que iba engordando”, explicaba.

Sobre el motivo por el que Luis ‘Pinocho’ no tiene sus apellidos, Bernardo Pantoja declaraba en su conversación con ‘Pablo ‘El Calvo’: “Fue una idea de la madre y mía”.

El hermano de Isabel Pantoja no ha querido profundizar más en el tema y ha aprovechado su conversación con el fotógrafo para negociar una futura exclusiva en la que dar más detalles: “Cuando hablemos de dinero, os contaré más. Hay que darle una parte a Luis porque tiene tres hijos y tiene que mantener a los chavales”, decía, asegurando que él conoce a sus nietos.

Luis ‘Pinocho’ habla de Bernardo Pantoja

Tras ver la entrevista de Pablo ‘El Calvo’, ‘Sálvame’ se ponía en contacto con el supuesto hijo, que se ha pronunciado sobre el estado de salud de Bernardo Pantoja: “No está tan crítico como dicen”, explicaba.

Además, ha aprovechado su intervención para mandar un mensaje a Anabel Pantoja: “Yo jamás he llamado a la prensa, no me hace falta. Tengo mi familia, mi trabajo y no me hace falta llamar a la prensa para que me cojan en ningún sitio”.

“Ella dice que yo traicioné a su primo en un bar de lucecitas y yo le digo que se informe mejor. Me habéis llamado 40 veces para salir en un plató y he dicho que no iba a ir”, declaraba.

La reacción de Anabel Pantoja

Tras escuchar las palabras de su supuesto hermano, Anabel Pantoja se ha mostrado muy clara: “Lo que venga de alguien que no me interesa me entra por un oído y me sale por el otro”. Y sobre la supuesta traición a Kiko Rivera, ha dicho: “Kiko se dejó de hablar con él por eso y esa es la mayor prueba”.