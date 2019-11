Can Yaman cuenta su anécdota más loca con un fan: "Como ya no podía acercarse más a mí, decidió saltar"

Can Yaman, el actor turco de la telenovela ‘Erkenci Kus: pájaro soñador', ha visitado Telecinco y nuestro compañero Omar Suárez ha podido hablar con él. El actor asegura que todavía está digiriendo que tanta gente le haya ido a recibir al aeropuerto e incluso ha bromeado con ello: “La gente en mi país piensa que les he contratado a todos”. Además, nos ha contado su anécdota más loca con un fan: “Hay muchas, pero la más loca fue que un fan, como no podía aproximarse más a mí, decidió saltar”.