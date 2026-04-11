El joven acusado de matar al menor podría haber sufrido un episodio psicótico

El presunto asesino del niño de Villanueva de la Cañada guardaba una lista con nombres de otros menores

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MadridLa localidad de Villanueva de la Cañada continúa conmocionada por el asesinato de David, el niño de 11 años que murió tras ser apuñalado en un centro cultural. El presunto autor, Julio, de 23 años, permanece ingresado en el área de psiquiatría del Hospital de Móstoles mientras avanzan las diligencias judiciales. En las últimas horas, la madre del joven ha pedido públicamente perdón a la familia de la víctima y ha explicado que su hijo padece un trastorno del espectro autista en grado severo.

En el municipio, el suceso ha reabierto testimonios de vecinos que aseguran que algunos padres ya habían advertido a sus hijos para que evitaran relacionarse con el presunto agresor. Según relatan, en ocasiones portaba objetos como cuchillos o palos con pinchos, y mostraba comportamientos preocupantes, como la elaboración de listas con nombres de otros jóvenes o una aparente fijación con la víctima.

Podría haber sufrido un episodio psicótico

Pese a ello, especialistas insisten en que el autismo no está vinculado con comportamientos violentos. Subrayan que, en todo caso, el joven podría haber sufrido un episodio psicótico independiente de su condición, extremo que deberá determinar la investigación. Julio será juzgado por estos hechos.

El caso ha generado también inquietud entre personas con autismo y sus familias, que temen un aumento del estigma social. Reclaman prudencia en el tratamiento informativo y recuerdan que en España hay cerca de dos millones de personas dentro del espectro, cuya realidad no tiene nada que ver con episodios de violencia.

El menor asesinado contó a su círculo la 'obsesión' de su agresor

Según recoge ABC, el menor había explicado hace un mes a otro chico la obsesión que tenía Julio por él: "Quiere ser mi novio o algo así. Ha pintado nuestras iniciales, 'J y D', en las paredes del ayuntamiento. Mi madre le ha dicho que no quiere que se junte más conmigo", habría dicho el menor, según recoge el citado medio.

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Los agentes, que están recopilando el historial médico del agresor, han encontrado varias notas que podría haber escrito el joven y en las que aseguraba que no quiere ser un estorbo y que sufre una carga. Por el momento, los agentes se encuentran en la búsqueda del arma homicida, mientras que las muestras recogidas en el lugar de los hechos serán remitidas al laboratorio de Criminalística para su correspondiente análisis, según las mencionadas fuentes.

A estas horas, la investigación permanece abierta, y se centra en aclarar las circunstancias y los motivos que han propiciado el suceso.