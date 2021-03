Carlos Ferrando: “Rocío Jurado y Ortega Cano iban a acabar muy mal, no sucedió porque ella murió”

Ferrando desvela la relación de Jurado y Antonio David

Carlos Ferrando ha explicado también que Rocío Jurado no podía ni ver al que fuera su yerno, Antonio David Flores, un sentimiento que, en su opinión, era mutuo: “Todo lo que odiaba Rocío Jurado a Antonio David odiaba Antonio David a Rocío Jurado”. Ferrando explicó que Jurado no veía con buenos ojos a Antonio David y sabía que su amor por su hija no era verdadero, una opinión que comparte Carlos: “Estoy convencido de que él que a por Rocío Carrasco, no a por Rocío”.