El monumental mosqueo de Carlos Lozano con ‘Sálvame’: “Sacáis noticias por sacarlas, es miserable”

Lozano prometió acudir al día siguiente al programa para aclararlo todo y, por ello, una redactora le llamó para cerrar su intervención y el mosqueo de Carlos fue monumental: “Que cuentes lo que quieras, que me da igual, lo que no voy a hacer es de una mentira una noticia”.

Elena le explicaba que solo le llamaba para cerrar la agenda pero el presentador continuaba con sus quejas: “Escúchame tú a mí que me estoy cabreando ¡Basta ya! ¡Basta ya!”; “no me grites”, le respondía la aludida y él continuaba: “No voy a defender lo indefendible, no todo vale en la tele, estoy harto de este juego de m***”

“No me grites, con que me digas que no vienes mañana me vale”, le respondía ella y Carlos le anunciaba que no iba a asistir: “Entiendo tu trabajo pero entiende el mío, no hay nada, sacáis noticias por sacarlas y es miserable ver cómo trabajáis”.