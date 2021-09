El conflicto de Kiko Hernández con Terelu Campos ha tenido efectos colaterales y es que Carmen Borrego y Kiko Matamoros han acabado enfrentados en el plató de 'Sálvame' ¿El motivo? Ella se ha hartado de la actitud del colaborador con respecto a Alejandra Rubio y le ha acusado: “Eres muy mal consejero de mi sobrina y no me voy a callar más”.

Por otro lado, la colaboradora exigía a su compañera de plató que no pusiera en duda su “honestidad” y Matamoros le animaba entones a contar “la verdad” de lo que ha sucedido. La aludida se negaba porque dice que no hay ninguna otra verdad pero Kiko tiene otra información: “A Carmen le molesta que el ojito derecho de la abuela sea Alejandra”.

“¡No tienes ni idea, no me hagas hablar y no lo voy a hacer por respeto a mi madre!”, respondía Carmen.