Carmen Borrego explica su adiós a ‘Sálvame’: “Se han sobrepasado todos los límites”

Se va, pero solo de ‘Sálvame’, no del ‘Deluxe’. Las críticas le han pasado factura a Carmen Borrego y ha tomado una drástica decisión, dejar su puesto en el diario porque cree que se han sobrepasado “todos los límites”. Además, la ya excolaboradora explica que la polémica empieza a pasar factura tanto a sus hijos como a su marido, ha perdido el sentido del humor dentro y fuera del plató, no puede digerir que sus compañeros no tengan empatía con ella y cree que no está en forma, está “muy tocada”.

Carmen Borrego alega "pánico escénico" para dejar 'Sálvame' y es que las polémicas que constantemente le rodean el han pasado factura hasta el punto de decir adiós y, en su último día, ha vuelto para explicar sus motivos.

"No dejo la tele, dejo 'Sálvame"

“No he dicho que deje la televisión, dejo ‘Sálvame diario”, ha aclarado nada más poner un pie en el plató. Todo empezó cuando Carmen se operó por segunda vez de la papada, dio una exclusiva con su nuevo aspecto, pero también criticó que ninguno de sus compañeros se preocuparan por su salud y ellos respondieron alto y claro. Y a esto se han sumado las críticas posteriores, su incomodidad en el programa y el conflicto en el ‘Deluxe’.

"No quiero que mis hijos sufran más"

Esta suma ha motivado su decisión de marcharse pero hay más, en primer lugar, su familia: “Cuando tú ves que la gente a tu alrededor sufre tienes que plantearte muchas cosas. No quiero que mis hijos sufran más, mi marido ha sufrido mucho y me ha pedido que lo deje porque no era feliz”.

Además, cree que todo esto ha hecho que pierda el sentido del humor “dentro y fuera de plató”, con lo que se ve en la obligación de retomar su vida e intentar ser feliz. “Cuando crees que no lo vas a hacer bien, tienes que marcharte”, ha reflexionado Carmen apuntando que ahora no está en plena forma: “Estoy muy tocada”.

Lo que más ha molestado a Carmen

Hay algo que le ha molestado especialmente y con lo que cree que se han sobrepasado “todos los límites”: un morfopsicólogo analizó en directo cómo sus retoques faciales estéticos pueden afectar a otras partes de su cuerpo: “Puedo ser responsable de dar una exclusiva pero que yo sepa de mi vagina no había hablado y de las relaciones sexuales con mi marido tampoco”.

El 'recadito' que le han dejado los colaboradores

Los colaboradores de 'Sálvame' no iban a estar presentes al menos durante la primera parte de la entrevista así que han dejado grabadas unas preguntas/consejos/opiniones para su excompañera.

"Has venido entre algodones"

Mila Ximénez cree que Carmen tiene “un torbellino” en la cabeza y le pregunta: “¿Te vas porque no sabes hacer tu trabajo o porque somos unos indigentes emocionales?” Además, no endiente sus quejas dado que el Sálvame al que ha llegado Carmen no es tan intenso como en otras ocasiones: “Has venido entre algodones, nadie ha entrado en tu vida privada”. Sin embargo, la aludida ha dejado claro que no ha tenido privilegios: “No he venido entre algodones, de mí se ha dicho de todo”.

¿Entiendes la decisión de Carmen Borrego?

