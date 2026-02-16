Ana Carrillo 16 FEB 2026 - 18:45h.

Fani Carbajo ha revelado que está nerviosa ante la inminentemente operación a la que se tiene que someter tras recibir su diagnóstico médico

Hace tan solo unos días, Fani Carbajo dejaba muy preocupados a sus seguidores de Instagram al contarles que en una revisión ginecológica le habían detectado "algo de alto riesgo en el útero" y que tenía que ser operada de manera inminente. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes' ha acudido a 'El tiempo justo' para comunicar su diagnóstico médico y compartir su nerviosismo ante la intervención a la que tiene que someterse.

La madrileña ha explicado que tras dar a luz a su hija Victoria hace un año medio le hicieron una revisión en la que le detectaron el virus del papiloma humano: "Mi cuerpo, en vez de eliminarlo, decidió dejarlo y que se convirtiera en células precancerígenas". Ha revelado que no supo de la gravedad de la situación hasta hace unos pocos días, cuando su doctora le llamó para pedirle que acudiera de urgencia a su consulta porque había recibido los resultados de una nueva prueba médica: "Escucho 'alto riesgo' y me da un ataque de ansiedad: mareada, sudando, llorando, gritando... Mi novio estaba en shock".

"Cuando llego a consulta me encuentro con que tengo esas células malas en el útero que tienen que quitar, no llega a ser un tumor porque me lo han pillado a tiempo pero me tienen que hacer un legrado durante la operación para ver que la lesión no haya subido", ha añadido Fani, que se ha mostrado muy nerviosa y preocupada ante esta inminente intervención.

"Me lo tienen que quitar ya porque se puede reproducir e ir a peor", ha explicado la exconcursante de 'Supervivientes All Stars', que se muestra angustiada por no tener un pronóstico claro tras la operación: "Tienen que hacer el estudio del legrado y ya ahí me dicen si la lesión ha subido o no y eso es lo que a mí me tiene...".

La razón de su miedo es que es madre de dos hijos, Emilio, que un mes cumplirá 18 años, y Victoria, que cumplirá dos añitos en septiembre: "Nada más que pensaba en mi hijo y en mi bebé, siempre quieres estar con ellos, nunca faltar". Ellos son junto a su novio, Fran Benito, su principal apoyo y su motor para permanecer optimista. Ha querido aclarar que no va a posponer ni a cancelar su boda con su pareja, aunque no ha revelado la fecha exacta del enlace, cuyos preparativos siguen hacia adelante: "Será un poquito antes del verano".