Alejandra Rubio , hija de Terelu Campos, habló en 'Viva la vida' sobre el enlace de su primo, pero lo más impactante fueron sus palabras sobre su tía: "Estaba súper enfadada y no disfrutó mucho de la boda. Estaba muy nerviosa, no lo pasó nada bien"

Cuando preguntamos a Carmen por estas declaraciones, la colaboradora señala "no creo que haya dicho eso" . Igualmente, quiere aclarar que no se ha enfadado con nadie, "si confundimos preocupación con enfadada, pues lo hemos confundido".

Una boda que fue "muy bien", en la cual Carmen Borrego asegura que "yo enfadada no estuve en ningún momento, estuve súper feliz". Una ceremonia en la cual, todo "fue muy bonito y muy emotivo". Nada pudo enturbiar la boda de su hija, ni siquiera la ausencia de su amiga Rocío Carrasco, "no voy a entrar en ninguna polémica de la boda de mi hijo, yo lo he explicado, Rocío no pudo venir y nada más".