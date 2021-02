Carmen Borrego acaba de decir ‘no’ a ‘Sálvame’. El programa anunció su vuelta al programa como defensora de la audiencia pero la colaboradora había dado un paso atrás porque, a pesar de haber llegado a un acuerdo económico con el programa, no había pedido permiso a ‘Viva la vida’, donde trabaja como colaboradora los fines de semana.

Ahora, el programa ha reflexionado y han vuelto a la que siempre ha sido su opción A, Terelu Campos. El programa le ofrece a la excolaboradora la opción de tomar el relevo de su madre en el programa pero aún no se han dado pasos en esta dirección y hay muchos que creen que Terelu nunca volvería.

El abandono de Carmen Borrego

La primera en tomar la decisión de marcharse fue la pequeña de las Campos. Carmen tomó la drástica decisión de dejar su puesto en el programa porque decía tener “pánico escénico” al plató de ‘Sálvame’.

Carmen había protagonizado una sección en la que pretendía cambiar de look, bajar de peso y mejorar su autoestima, pero no se sintió bien y esto, sumado a diversas polémicas con sus compañeros, le pasó factura.