Carmen Duerto le canta ‘Yo soy español’ al Rey Felipe desde un barco y él le gasta una broma

Así que llegados a puerto, Carmen no quería asistir al momento del Rey con la prensa: “No porque me conozco y para no molestar…” Sin embargo, se lo encontraba después y el Rey se acercó a ella: “Me viene, me sonríe y le digo ‘Señor ¿Qué le ha parecido?, me dijo que no se oía pero luego me dijo es broma”.