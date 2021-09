La madre de Álex Casademunt, ante la cancelación del concierto homenaje a su hijo: "Para hacerlo mal es mejor así"

Los artistas que quieran venir a cantar será todo gratuito, el que quiera venir, que venga y el que no, que no venga

Más directa es su madre, Rosa, que se mostraba molesta: “Para hacerlo mal pues es mejor así, a mí me han quitado un peso de encima, no me hacía mucha gracia la verdad”. Además, cuenta que lo harán “por su cuenta” y deja caer: “Los artistas que quieran venir a cantar será todo gratuito, el que quiera venir, que venga y el que no, que no venga”. Pero ¿Se trata de una indirecta a los cantantes que alegaron problemas de agenda para no acudir al concierto?