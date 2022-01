Chayo Mohedano, sobre si participará en el homenaje a su tía Rocío Jurado: “Todavía no se han puesto en contacto conmigo”

Chayo Mohedano reaparecía en redes sociales después de un tiempo desaparecida y explicaba los motivos de esa ausencia: “Estuve mala con covid, tuve fiebre, y donde si lo he notado ha sido en la voz… me quedé afónica, he perdido fuerza, mi fuerza y todavía no la he encontrado. Me tiembla mucho la voz por eso tampoco he hecho directos porque era ‘Manolo”.